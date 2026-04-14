交易 Hecla Mining Company - HL 差价合约

关于 Hecla Mining Company

赫克拉矿业公司发现、收购和开发矿山和其他矿产权益，生产和销售含有银、金、铅和锌的精矿；含有银和金的碳材料，以及含有银和金的未精炼矿。 公司的分部包括Greens Creek、Lucky Friday、Casa Berardi和内华达业务。 它在Greens Creek生产锌、银和贵金属浮选精矿，在Lucky Friday生产银和锌浮选精矿。 在Greens Creek，它还生产含有可支付银、金和铅的重力精矿。 它还在Casa Berardi和内华达业务部生产未精炼的金银条（dore）、负载碳和沉淀物。 其100%的Casa Berardi单位位于加拿大魁北克省西北部的Abitibi地区。 其内华达业务包括内华达州北部的四个土地包，总面积约110平方英里。