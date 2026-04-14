交易 Hecla Mining Company - HL 差价合约
关于 Hecla Mining Company
赫克拉矿业公司发现、收购和开发矿山和其他矿产权益，生产和销售含有银、金、铅和锌的精矿；含有银和金的碳材料，以及含有银和金的未精炼矿。 公司的分部包括Greens Creek、Lucky Friday、Casa Berardi和内华达业务。 它在Greens Creek生产锌、银和贵金属浮选精矿，在Lucky Friday生产银和锌浮选精矿。 在Greens Creek，它还生产含有可支付银、金和铅的重力精矿。 它还在Casa Berardi和内华达业务部生产未精炼的金银条（dore）、负载碳和沉淀物。 其100%的Casa Berardi单位位于加拿大魁北克省西北部的Abitibi地区。 其内华达业务包括内华达州北部的四个土地包，总面积约110平方英里。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
美元走软，油价下跌缓解通胀担忧，银矿商上涨
Reuters News•Europe
美元走强，和谈受阻，银矿商下跌
Reuters News•Europe14:34 (UTC), 13 undefined 2026
美伊紧张局势再起，降息预期减弱，银矿商下跌
Reuters News•Europe09:59 (UTC), 13 undefined 2026
美国与伊朗达成停火协议，贵金属价格上涨，金银矿商上涨
Reuters News•Europe08:39 (UTC), 8 undefined 2026
特朗普伊朗言论打压贵金属价格，黄金白银股价下跌
Reuters News•Europe09:04 (UTC), 2 undefined 2026