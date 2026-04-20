交易 HDFC Bank Limited - HDB 差价合约
关于 HDFC Bank Limited
HDFC银行有限公司（本行）是一家位于印度的私营银行。 本行提供一系列银行服务，包括批发方面的商业和投资银行，以及零售方面的交易/分行银行。 本行的财务部门主要包括来自本行投资组合、货币市场借贷、投资业务的收益或损失以及外汇和衍生品合同交易的净利息收入。 零售银行业务部门通过本行的分行网络和其他渠道为零售客户提供服务。 批发银行业务部门向大型企业、新兴企业、公共部门单位、政府机构、金融机构和中型企业提供贷款、非资金设施和交易服务。 其他银行业务部门包括来自帕拉银行业务活动的收入，如信用卡、借记卡和第三方产品分销等。
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