交易 Hasbro, Inc. - HAS 差价合约

关于 Hasbro Inc.

孩之宝公司(Hasbro, Inc.)是一家全球游戏和娱乐公司。 公司提供玩具、游戏和消费产品，以及电视、电影、数字游戏和其他娱乐体验。 公司通过三个部门运营。 消费品、海岸奇才和数字游戏以及娱乐。 消费品部门从事世界各地的玩具和游戏产品的采购、营销和销售。 海岸奇兵与数字游戏部门通过开发基于孩之宝和海岸奇兵游戏的交易卡、角色扮演和数字游戏体验来推广公司的品牌。 娱乐部门从事娱乐内容的开发、收购、制作、融资、发行和销售，包括电影、有剧本和无剧本的电视、家庭节目、数字内容、音乐制作和销售，以及现场娱乐。