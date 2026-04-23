交易 Harley Davidson - HOG 差价合约
关于 Harley-Davidson Inc
哈雷戴维森公司是经营哈雷戴维森汽车公司（HDMC）和哈雷戴维森金融服务公司（HDFS）的集团公司的母公司。 公司通过两个部门运营。 摩托车及相关产品（摩托车）和金融服务。 摩托车业务包括HDMC，它设计、制造和销售哈雷戴维森摩托车。 其摩托车部门还销售摩托车零部件、配件和服装，并对其商标进行许可。 该公司的产品主要通过独立经销商网络销售给零售客户。 金融服务部门包括HDFS，该部门从事批发库存应收账款和零售消费者贷款的融资和服务业务，主要用于购买哈雷戴维森摩托车。 HDFS还与某些无关联的保险公司合作，向摩托车车主提供摩托车保险和保护产品。
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