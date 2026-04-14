交易 Grupo Televisa, S.A.B. - TV 差价合约
关于 Grupo Televisa S.A.B.
Grupo Televisa, S.A.B.是一家媒体公司，是墨西哥的有线电视运营商，也是墨西哥直接到家（DTH）卫星付费电视系统的运营商。 公司通过四个部门运营。 内容、天空、有线电视和其他业务。 内容部门包括广告、网络订阅、以及许可和联合经营。 天空业务包括在墨西哥、中美洲和多米尼加共和国的直接到户广播卫星付费电视服务。 有线业务部门包括在墨西哥城都市区运营一个有线多路系统；电信的运营，以及有线多路系统的运营。 其他业务部门包括其在国内的体育和演艺事业推广、足球、故事片制作和发行、游戏、广播、出版和出版发行等业务。 公司通过墨西哥和大约50个其他国家的各种广播渠道分发其制作的内容。
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