交易 Graphic Packaging Holding - GPK 差价合约
关于 Graphic Packaging Holding
Graphic Packaging控股公司是一家为食品、饮料、餐饮服务和其他消费产品公司提供一系列产品的纸质包装解决方案的供应商。 该公司通过三个部门进行经营。 纸板厂、美洲纸板包装和欧洲纸板包装。 纸板厂业务包括生产涂布再生纸板（CRB）、涂布未漂白牛皮纸板（CUK）和固体漂白硫酸盐纸板（SBS）的八个北美纸板厂。 美洲纸板包装分部包括出售给消费者包装商品（CPG）公司的纸板包装、折叠纸盒，以及出售给餐饮服务公司和快餐店（QSR）的杯子、盖子和食品容器，服务于美洲的食品和消费品市场。 欧洲纸板包装分部包括出售给服务于欧洲食品、饮料和消费产品市场的CPG公司的纸板包装、折叠纸盒。
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