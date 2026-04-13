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关于 Globalfoundries Inc
GlobalFoundries Inc.是一家半导体制造服务的供应商。 公司擅长制造工艺、由知识产权（IP）名称组成的图书馆以及差异化的晶体管和设备技术。 公司生产一系列的半导体器件，包括微处理器、移动应用处理器、基带处理器、网络处理器、射频调制解调器、微控制器和电源管理单元。 公司为一系列客户提供服务，包括集成电路（IC）设计的全球领导者，并为关键应用的功能、性能和功率要求提供优化的解决方案。 其技术组合包括一系列差异化的技术平台，包括射频（RF）硅绝缘体（SOI）解决方案、鳍式场效应晶体管（FinFET）、金属氧化物半导体（CMOS）、全耗尽SOI（FDX）、硅锗（SiGe）产品和硅光子学（SiPh）。
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