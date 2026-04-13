交易 Global X Cybersecurity ETF - BUG 差价合约
关于 Global X Cybersecurity ETF
该投资旨在提供与Indxx网络安全指数的价格和收益表现（未计入费用和开支）基本一致的投资结果。 该基金将其总资产的至少80%投资于相关指数的证券以及基于相关指数证券的美国存托凭证（"ADRs"）和全球存托凭证（"GDRs"）。 标的指数旨在为在交易所上市的公司提供风险，这些公司将从网络安全技术的日益采用中受益。 该基金是不分散的。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025