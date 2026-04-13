交易 Global X Cybersecurity ETF - BUG 差价合约

关于 Global X Cybersecurity ETF

该投资旨在提供与Indxx网络安全指数的价格和收益表现（未计入费用和开支）基本一致的投资结果。 该基金将其总资产的至少80%投资于相关指数的证券以及基于相关指数证券的美国存托凭证（"ADRs"）和全球存托凭证（"GDRs"）。 标的指数旨在为在交易所上市的公司提供风险，这些公司将从网络安全技术的日益采用中受益。 该基金是不分散的。