交易 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. - DNA 差价合约

关于 Ginkgo Bioworks Holdings Inc.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.（前身为Spinning Eagle Acquisition Corp）从事建立一个细胞编程的平台。 公司的平台被用来代表其客户对细胞进行编程。 其细胞程序旨在使生物生产的产品成为治疗药物、关键食品成分和从石油中提取的化学品。 公司的平台用于设计、编写和调试工程生物体中的脱氧核糖核酸（DNA）代码，为其客户执行程序。 其平台被客户用于制造工艺或通过生物学开发新产品。 其平台的基础包括两项资产，根据客户的规格为其执行各种细胞程序。 Foundry和Codebase。 它服务的行业包括化工、农业、食品、消费品和制药。