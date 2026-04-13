交易 GFL Environmental Inc - GFL 差价合约
关于 GFL Environmental Inc
GFL Environmental Inc.是一家总部设在加拿大的多元化环境服务公司。 该公司从事提供非危险性固体废物管理、基础设施和土壤修复服务以及液体废物管理服务。 其部门包括固体废物，包括运输、填埋、转移和材料回收设施；基础设施和土壤修复，以及液体废物。 其基础设施和土壤修复部门为基础设施开发或建设需求提供安全、综合、第一现场服务。 它还为受污染的土壤提供原位生物修复，并安排挖掘和运输土壤到其许可的修复设施之一。 它的液体废物部门提供汽车废液服务、真空卡车和水力吸尘器服务、危险废物处理服务、应急响应和现场修复，以及专业服务和工业清洁。
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