交易 Gerdau S.A. - GGB 差价合约
关于 Gerdau S.A.
Gerdau SA是一家位于巴西的钢铁产品制造商。 该公司通过其位于阿根廷、巴西、加拿大、哥伦比亚、美国、墨西哥、秘鲁、多米尼加共和国、乌拉圭和委内瑞拉的工厂，从事一般钢铁产品的生产和商业化。 该公司的产品组合包括粗钢；建筑业的成品，如螺纹钢、线材、结构型材、热轧卷和厚板；工业成品，如商用轧制钢筋、轻型型材和电线；农业产品，如木桩、光滑铁丝和刺绳；以及特种钢产品。 公司的活动还包括位于米纳斯吉拉斯州的铁矿的运营。
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