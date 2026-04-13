交易 Geo Group Inc - GEO 差价合约
关于 Geo Group Inc
GEO Group, Inc.拥有、租赁和经营一系列安全设施，包括最高、中等和最低安全设施、处理中心，以及基于社区的重返社会设施。 该公司为社区项目提供技术和监控服务，以及基于证据的监督和治疗方案。 它还在国内和英国通过GEOAmey PECS有限公司提供运输服务。 该公司通过四个部门运营。 美国安全服务部门主要包括它在美国的公私合营安全服务业务。 其电子监控和监督服务部门在美国开展服务，包括其电子监控和监督服务。 重返社会服务部门包括各种基于社区和重返社会的服务。 国际服务部门主要包括其在澳大利亚和南非的公私合营安全服务业务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025