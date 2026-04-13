交易 Geo Group Inc - GEO 差价合约

关于 Geo Group Inc

GEO Group, Inc.拥有、租赁和经营一系列安全设施，包括最高、中等和最低安全设施、处理中心，以及基于社区的重返社会设施。 该公司为社区项目提供技术和监控服务，以及基于证据的监督和治疗方案。 它还在国内和英国通过GEOAmey PECS有限公司提供运输服务。 该公司通过四个部门运营。 美国安全服务部门主要包括它在美国的公私合营安全服务业务。 其电子监控和监督服务部门在美国开展服务，包括其电子监控和监督服务。 重返社会服务部门包括各种基于社区和重返社会的服务。 国际服务部门主要包括其在澳大利亚和南非的公私合营安全服务业务。