交易 Genuine Parts - GPC 差价合约
关于 Genuine Parts
Genuine Parts Company是一家从事汽车和工业替换零件分销的服务公司。 该公司通过两个部门进行经营。 汽车零部件和工业零部件。 汽车零部件部门为几乎所有品牌和型号的汽车、卡车和其他车辆分销替换零件（不包括车身零件）。 工业零部件部门分销各种工业轴承、机械和流体动力传输设备，包括液压和气动产品、材料处理部件和相关零部件和用品。 公司的汽车零部件集团在美国、加拿大、墨西哥、法国、英国、德国、波兰、荷兰、比利时、澳大利亚和新西兰经营。 其工业零部件集团在美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚和新加坡经营。
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