交易 General Mills - GIS 差价合约

关于 General Mills, Inc.

通用磨坊公司，是一家通过零售店销售的品牌消费食品的制造商和营销商。 该公司是北美食品服务和商业烘焙行业的品牌和非品牌食品供应商。 它还生产和销售天然宠物食品。 公司的业务部门包括北美零售；便利店和餐饮服务；欧洲和澳大利亚；亚洲和拉丁美洲；以及宠物。 公司提供一系列食品，重点类别包括零食，包括谷物、水果和咸味零食、营养棒和冷冻热食；即食麦片；方便餐，包括餐包、民族餐、比萨饼、汤、配菜组合、冷冻早餐和冷冻主菜；酸奶；健康的天然宠物食品；超级优质冰淇淋；烘焙混合物和配料，以及冷藏和冷冻面团。