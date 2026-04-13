交易 GDS Holdings Limited - GDS 差价合约

关于 GDS Holdings Limited

GDS控股有限公司是一家总部设在中国的控股公司，主要从事开发和运营高性能数据中心。 公司对运营商和云服务提供商是中立的，这使其客户能够访问中国所有的主要电信网络，以及中国和全球的公共云，并在其许多设施中托管。 它提供主机托管和管理服务，包括与公共云的直接私人连接，管理混合云的服务平台，以及在需要时，转售公共云服务。 它还提供外包的数据中心服务。 其客户，包括云服务提供商、互联网公司、金融机构、电信运营商、信息技术（IT）服务提供商、大型企业和公共服务客户。 公司主要在中国市场开展业务。