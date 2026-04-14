交易 Gartner - IT 差价合约
关于 Gartner
Gartner, Inc. (Gartner)是一家研究和咨询公司。 该公司是100多个国家的14000多个组织的顾问和客观资源。 Gartner通过发表报告、互动工具、促进同行交流、简报、咨询和顾问服务以及其会议（包括Gartner Symposium/Xpo系列）创建和发布其研究内容。 公司的部门包括研究、会议和咨询。 研究部门通过研究和其他报告就企业各职能领域的关键任务提供客观的见解和建议。 会议部门为整个企业的商业专业人士提供学习、分享和交流的机会。 咨询部门提供基于事实的咨询服务，使客户能够使用和管理信息技术（IT）。
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