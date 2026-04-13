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关于 Funding Circle Holdings PLC

Funding Circle Holdings plc（Funding Circle）是一家位于英国的公司，为中小型企业（SME）提供贷款平台。 公司提供一个在线市场，允许企业家从投资者那里获得资金，并允许他们为中小型企业借到商业贷款。 公司的在线市场提供有担保和无担保的贷款，用于经营企业，获得营运资金，购买资产和开发商业地产。 公司通过其子公司Funding Circle Limited提供其服务。 公司的地域分部包括英国、美国和发展中市场。 发展中市场分部包括集团在德国和荷兰的业务。 公司的一系列投资者正在利用技术和分销平台，向全球约12万家企业提供超过130亿英镑的贷款。