交易 Fujitsu Limited - 6702 差价合约
关于 Fujitsu Ltd
富士通有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事一系列信息和通信技术（ICT）产品和电子设备的开发、制造、销售和维护。 公司通过三个业务部门运营。 技术解决方案部门提供系统集成解决方案/系统集成（SI）服务、外包服务、网络服务、系统支持服务和基础设施服务等。 无处不在的解决方案分部从事笔记本电脑、台式电脑和移动电话的设计、制造和销售。 设备解决方案部门提供大规模集成电路（LSI）、半导体封装、电池和其他电子部件。
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