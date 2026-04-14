交易 Fujikura Ltd. - 5803 差价合约
关于 Fujikura Ltd.
藤仓有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事能源、信息和通信、电子和汽车产品的生产和销售，以及提供相关服务。 该公司在四个业务部门经营。 能源和信息通信公司分部从事提供电力电缆、通信电缆、铝线、铜线、光纤、光缆、通信部件、光学元件、光学设备和网络设备，以及施工作业。 电子公司分部从事提供印刷电路板、电子导线、硬盘部件和各种连接器。 汽车电子公司分部从事提供汽车线束和电气设备。 房地产公司分部从事房地产租赁业务。 本公司还从事新的业务。
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