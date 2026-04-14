交易 Frontline - FROno 差价合约
关于 Frontline Ltd.
Frontline Ltd.是一家航运公司。 该公司从事原油和石油产品的海上运输。 其油轮部门包括原油油轮和成品油轮。 截至2016年12月31日，公司的船队包括28艘公司拥有的船舶（7艘超大型原油运输船（VLCC），10艘苏伊士型油轮和11艘阿芙拉型/LR2油轮）；13艘资本租赁的船舶（11艘VLCC和2艘苏伊士型油轮）；1艘VLCC被记录为融资租赁投资；4艘租入期为12个月的船舶，包括延期选项（2艘VLCC和2艘苏伊士型油轮）。 2艘成本/收入与第三方平分的VLCC（其中1艘由其租入，1艘由第三方租入）；3艘以短期定期租约租入的中程成品油船，剩余时间不超过2个月，以及5艘处于商业管理的船舶（2艘苏伊士型油轮和3艘阿芙拉型油轮）。
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