交易 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA - FME 差价合约
关于 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
费森尤斯医疗用品有限公司（Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA是一家位于德国的肾脏透析机构。 公司为末期肾病（ESRD）患者提供透析护理和相关服务，以及其他医疗保健服务。 公司还开发和制造各种医疗保健产品，其中包括透析和非透析产品。 其透析产品包括血液透析机、腹膜循环器、透析器、腹膜溶液和颗粒、血线、肾脏药品和水处理系统。 其非透析产品包括急性心肺病和无血球产品。 公司向其拥有、经营或管理的透析诊所提供广泛的产品，并向其他透析服务提供商销售透析产品。
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