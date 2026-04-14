交易 Fresenius SE & Co KGaA - FRE 差价合约
关于 Fresenius SE & Co KGaA
费森尤斯公司（Fresenius SE & Co KGaA）是一家位于德国的医疗保健集团。 它通过四个业务部门进行经营。 费森尤斯医疗经营一个全球透析诊所网络，为慢性肾衰竭患者提供治疗。 它还提供透析器、透析机和肾脏药品。 费森尤斯卡比专门从事静脉注射的普通药物（IV药物）、临床营养和输液疗法。 它还为医院提供医疗设备和输血技术产品。 费森尤斯Helios是一家私营医院运营商，在德国有130多家设施，包括最高级护理医院和康复中心，通过Quironsalud有80多家医院和门诊中心，在西班牙有大约300家职业风险预防中心。 费森尤斯-瓦米德公司负责管理项目并为世界各地的医疗设施提供服务，包括开发和交钥匙工程，以及维护和整体运营管理。
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