交易 Freeport-McMoRan - FCX 差价合约
关于 Freeport-McMoRan Inc
自由港麦克莫伦公司（FCX）是一家矿业公司。 公司通过拥有铜、金和钼的探明和可能储量的地理资产以及交易的铜生产商进行运营。 公司的分部包括精炼铜产品、精矿铜、黄金、钼、石油和其他。 公司的分部包括Morenci、Cerro Verde、Grasberg铜矿、棒材和精炼业务以及美国（U.S）石油和天然气业务。 公司将其业务分为五个部门，包括北美铜矿、南美矿业、印尼矿业和钼矿。 公司的资产组合包括印度尼西亚的Grasberg矿区、铜矿和金矿，以及美洲的采矿业务，包括北美的大规模Morenci矿区和南美的Cerro Verde业务。
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