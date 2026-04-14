交易 Fraport AG - FRA 差价合约
关于 Fraport AG Frankfurt Arprt Svcs Wrldwde
法兰克福全球机场服务有限公司是一家总部设在德国的机场服务提供商，也是机场的所有者和经营者。 公司通过四个部门运营。 航空、零售和房地产、地面服务以及对外活动和服务。 航空部门提供空侧和航站楼管理、企业安全和安保服务以及机场安全管理；零售和房地产部门提供零售空间和物业；地面装卸部门提供广泛的地面服务，而对外活动和服务部门提供全球投资和管理、综合设施管理、信息和电信服务以及企业基础设施管理。
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