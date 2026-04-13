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关于 Franklin Resources

富兰克林资源公司是一家控股公司，其子公司以富兰克林邓普顿和/或子公司的品牌名称进行经营。 公司通过其投资产品，向零售、机构和高净值投资者提供投资管理和相关服务。 其投资产品包括其赞助的基金，以及机构和高净值的独立账户、零售独立管理账户计划、次级建议产品和其他投资工具。 其赞助基金包括注册基金（包括交易所交易基金）和非注册基金。 它提供的产品组合包括固定收益、股票、多资产、另类和现金管理资产类别和解决方案，满足投资者的各种投资需求。 除投资管理外，该公司的服务还包括基金管理、销售和分销以及股东服务。