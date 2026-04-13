交易 Franco-Nevada Corporation - CAD - FNVca 差价合约

关于 Franco-Nevada Corporation - CAD

Franco-Nevada公司是一家以黄金为重点的特许权使用费和流媒体公司，拥有按商品、地域、收入类型和项目阶段划分的多元化特许权使用费和流媒体组合。 公司拥有一个特许权使用费、流媒体和工作权益的组合，涵盖位于南美洲、中美洲和墨西哥、美国、加拿大、澳大利亚、欧洲和非洲的从生产到早期勘探等不同阶段的财产。 公司持有324个采矿资产和82个能源资产，共计406个资产。 它从各种形式的协议中赚取收入，包括净冶炼厂回报特许权使用费、流、净利润利益、净特许权使用费利益、工作利益和其他类型的安排。 公司的子公司包括Franco-Nevada美国公司、Franco-Nevada澳大利亚有限公司、Franco-Nevada（巴巴多斯）公司和Franco-Nevada加拿大控股有限公司。