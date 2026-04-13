交易 Forestar Group Inc - FOR 差价合约

关于 Forestar Group Inc

Forestar Group Inc是一家住宅地块开发公司。 该公司收购有产权的房地产，并将其开发成成品住宅地块，出售给房屋建筑商。 该公司通过其房地产部门运营。 它的房地产部门为单户住宅社区收购土地和开发基础设施，并向当地、区域和国家的住宅建筑商出售单户住宅成品地块。 它从事与授权、收购、社区开发和住宅地块销售有关的项目规划和管理活动。 它专注于为入门级、首次和首次迁居的购房者开发独户住宅社区。 它还负责管理社区设计和基础设施建设的过程。 它的商业地块由内部开发或与专门从事公寓、零售中心或办公楼等物业建设和运营的商业开发商合作开发。