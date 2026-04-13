交易 Forestar Group Inc - FOR 差价合约
关于 Forestar Group Inc
Forestar Group Inc是一家住宅地块开发公司。 该公司收购有产权的房地产，并将其开发成成品住宅地块，出售给房屋建筑商。 该公司通过其房地产部门运营。 它的房地产部门为单户住宅社区收购土地和开发基础设施，并向当地、区域和国家的住宅建筑商出售单户住宅成品地块。 它从事与授权、收购、社区开发和住宅地块销售有关的项目规划和管理活动。 它专注于为入门级、首次和首次迁居的购房者开发独户住宅社区。 它还负责管理社区设计和基础设施建设的过程。 它的商业地块由内部开发或与专门从事公寓、零售中心或办公楼等物业建设和运营的商业开发商合作开发。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025