交易 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. - FCC 差价合约

关于 Fomento de Construcciones y Contratas S.A.

Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC)是一家位于西班牙的公司，主要从事提供环境服务。 公司的活动分为四个业务领域。 环境服务、建筑、水管理和水泥。 环境服务部门专注于街道清洁、城市公园和花园的维护、工业废物管理、废物处理和回收等。 建筑部门提供土木工程的工程和建设，如公路、铁路、机场和水利工程，以及住宅和非住宅建筑。 水管理部门经营综合水管理循环，其中包括废水的接收、净化、处理和分配。 水泥部门生产水泥、混凝土、骨料和砂浆。 公司通过在欧洲、美洲、非洲和中东地区的众多子公司开展业务。