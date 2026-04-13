交易 FMC - FMC 差价合约

关于 FMC

FMC公司是一家农业科学公司，通过以市场为导向的作物保护、作物改良、专业害虫和草皮管理方面的发现和开发管道，为种植者提供解决方案。 公司开发、营销和销售三类作物保护化学品（杀虫剂、除草剂和杀菌剂）以及生物制剂、作物营养和种子处理。 这些产品用于农业，通过控制昆虫、杂草和疾病提高作物产量，也用于非农业市场的害虫控制。 其先进技术包括基于Rynaxypyr和Cyazypyr活性成分的昆虫控制产品；Authority、Boral、Centium、Command和Gamit品牌的除草剂；Isoflex活性除草剂成分；Talstar和Hero品牌的杀虫剂；以及基于flutriafol的杀菌剂。 其产品组合还包括Arc农场智能和生物制剂，如Quartzo和Presence仿生杀虫剂。