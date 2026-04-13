交易 Fluor - FLR 差价合约
关于 Fluor Corp
福陆公司是一家控股公司，提供工程、采购、施工、制造和模块化、运营、维护和资产完整性，以及项目管理服务。 其部门包括能源解决方案、城市解决方案和任务解决方案。 能源解决方案部门为能源转型市场提供解决方案，包括资产脱碳、碳捕获、废物变能源、绿色化学品、氢气、核能和其他低碳能源。 城市解决方案部门为基础设施、先进技术、生命科学以及采矿和金属行业提供工程、采购和施工（EPC）以及项目管理服务。 任务解决方案部门专注于整个美国政府的联邦机构和国际机会。 这些机构包括能源部（DOE）、国防部、联邦应急管理署和情报机构。
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