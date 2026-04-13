交易 Flowserve - FLS 差价合约
关于 Flowserve
Flowserve公司是一家流量控制系统的制造商和售后服务提供商。 公司通过两个部门运营。 Flowserve泵业部（FPD）和流量控制部（FCD）。 FPD部门设计、制造、预测试、分销和服务特种和工程定制和预配置的泵和泵系统、机械密封、辅助系统、替换零件和升级以及相关的售后服务。 FCD部门设计、制造、分销和服务流量控制解决方案组合，包括工程和工业阀门和自动化系统、隔离和控制阀、执行器、控制和相关设备。 其泵、阀门、密封、自动化和售后服务的产品组合支持全球基础设施行业，包括石油和天然气、化工、发电（包括核电、化石和可再生能源）和水管理，以及某些工业市场。
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