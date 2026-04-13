交易 FirstGroup PLC - FGP 差价合约
关于 FirstGroup plc
FirstGroup plc是英国和北美地区的公共交通服务供应商。 公司通过第一巴士和第一铁路等部门运营。 第一巴士是英国的一家巴士运营商，拥有约5000辆巴士的车队。 它为英国40个城镇和城市提供服务，包括英国15个城市中三分之二的城市。 第一铁路公司是一家铁路运营商，通过四个基于管理费的火车运营公司，包括Avanti、Great Western Railway（GWR）、South Western Railway（SWR）和TransPennine Express（TPE）的特许经营权和两个开放的客运铁路服务，即Hull Trains和Lumo，其东部成本服务，运营大约3750辆铁路车辆。 其服务包括长途、通勤、区域和卧铺铁路服务。 公司为商业、教育、健康、社会或娱乐目的提供服务。
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