交易 First Trust Global Wind Energy ETF - FAN 差价合约
关于 First Trust Global Wind Energy ETF
这只ETF提供了对全球风力发电行业的投资机会，这个市场的一角可能具有巨大的长期潜力，但在短期内往往表现出巨大的波动性。 鉴于FAN的关注点很窄，它可能对那些希望建立对风电行业的战术倾斜的人最有效，无论是作为长期战略的一部分还是短期行动。 FAN最值得注意的属性是相关指数的构成，其中包括纯粹的风力发电公司和拥有更广泛业务的公司，但保持对风力发电的关注。 如果你考虑用FAN来投资风力发电，一定要看一下它的内部结构，了解指数构建方法的后果。
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