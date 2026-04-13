交易 First Trust Dow Jones Internet Index Fund - FDN 差价合约

关于 First Trust Dow Jones Internet Index Fund

该投资寻求的投资结果通常与名为道琼斯互联网综合指数SM（"指数"）的股票指数的价格和收益率（未计入基金费用和开支）相对应。该基金通常会将至少90%的净资产（包括投资借款）投资于构成该指数的普通股票。 该指数是其两个子指数的综合，即道琼斯互联网商业指数和道琼斯互联网服务指数。 该ETF为那些至少一半的销售额来自于互联网的公司提供了投资机会，这是一个独特的股票群体，其特点是严重倾向于科技公司，同时也有一些消费公司。