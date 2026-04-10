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关于 First Sponsor

第一赞助集团有限公司是一家位于新加坡的投资控股公司。 子公司的主要业务是与投资控股、房地产开发和销售、房地产投资、酒店所有权和经营以及提供房地产融资服务有关。 公司通过四个部分运营。 物业开发、物业投资、物业融资和酒店经营。 物业开发部分包括开发和/或购买供销售的物业。 物业投资部分包括开发和/或购买投资物业（包括酒店）用于租赁。 物业融资部分包括向联营公司、合资公司和第三方提供有息贷款，认购债务证券，以及供应商融资安排。 酒店运营分部包括本集团拥有或租赁的酒店和温泉的运营。