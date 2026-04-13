交易 First Horizon National - FHN 差价合约
关于 First Horizon Corp
第一地平线公司是一家银行控股公司，主要通过其主要子公司第一地平线银行（银行）提供多元化的金融服务。 公司的业务部门包括区域银行业务、专业银行业务和企业。 区域银行业务部门主要向美国南部和其他特定市场的消费者和商业客户提供金融产品和服务，包括传统贷款和存款。 区域银行业务还为消费者客户提供投资、财富管理、财务规划、信托和资产管理服务。 专业银行业务的业务范围包括资产贷款、抵押仓库贷款、商业房地产、特许经营融资、代理银行业务、设备融资、抵押贷款和产权保险。 公司业务主要包括企业支持功能，包括风险管理、审计、会计、财务、行政办公室和企业沟通。
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