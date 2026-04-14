交易 Finsbury Growth & Income Trust PLC - FGT 差价合约

关于 Finsbury Growth & Income Trust PLC

Finsbury Growth & Income Trust PLC是一家投资信托公司。 其目标是实现资本和收入的增长，并为股东提供超过金融时报证券交易所（FTSE）所有股票指数的总回报。 公司的投资政策是主要投资于在英国上市的公司的证券，这些公司在英国注册，在英国境内有业务运营，而在收购时，投资组合的比例最高为20%。 公司将公司总资产价值的15%以上投资于其他上市封闭式投资公司。 它投资于一系列行业，包括消费品、金融、消费服务、技术和工业。