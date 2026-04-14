交易 Finsbury Growth & Income Trust PLC - FGT 差价合约
关于 Finsbury Growth & Income Trust PLC
Finsbury Growth & Income Trust PLC是一家投资信托公司。 其目标是实现资本和收入的增长，并为股东提供超过金融时报证券交易所（FTSE）所有股票指数的总回报。 公司的投资政策是主要投资于在英国上市的公司的证券，这些公司在英国注册，在英国境内有业务运营，而在收购时，投资组合的比例最高为20%。 公司将公司总资产价值的15%以上投资于其他上市封闭式投资公司。 它投资于一系列行业，包括消费品、金融、消费服务、技术和工业。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025