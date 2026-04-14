交易 Fidelity Special Values PLC - FSVgb 差价合约
关于 Fidelity Special Values PLC
Fidelity Special Values PLC是一家位于英国的投资信托公司。 公司的投资目标是主要通过投资英国公司的股票（及其相关的金融工具）来实现长期的资本增长。 公司对大型、中型和小型公司都有投资。 它的投资具有以下特点，包括未被认识到的积极变化潜力和有限的下行风险。 它可以直接投资于公司的股票，或通过与股票相关的工具（如衍生合约、认股权证或可转换债券）和债务工具进行间接投资。 它可以投资不超过总净资产的20%。 公司也可以投资于无报价的证券。 它投资于各种行业，包括金融、工业、医疗保健、能源、消费品、基本材料、房地产、公用事业和技术。 FIL投资服务（英国）有限公司是本公司的另类投资基金经理。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025