交易 Fidelity Special Values PLC - FSVgb 差价合约

关于 Fidelity Special Values PLC

Fidelity Special Values PLC是一家位于英国的投资信托公司。 公司的投资目标是主要通过投资英国公司的股票（及其相关的金融工具）来实现长期的资本增长。 公司对大型、中型和小型公司都有投资。 它的投资具有以下特点，包括未被认识到的积极变化潜力和有限的下行风险。 它可以直接投资于公司的股票，或通过与股票相关的工具（如衍生合约、认股权证或可转换债券）和债务工具进行间接投资。 它可以投资不超过总净资产的20%。 公司也可以投资于无报价的证券。 它投资于各种行业，包括金融、工业、医疗保健、能源、消费品、基本材料、房地产、公用事业和技术。 FIL投资服务（英国）有限公司是本公司的另类投资基金经理。