交易 Fidelity National Information Services - FIS 差价合约

关于 Fidelity National Information Servcs Inc

Fidelity National Information Services, Inc.是一家为全球商户、银行和资本市场公司提供技术解决方案的公司。 公司的部门包括商家解决方案（Merchant）、银行解决方案（Banking）和资本市场解决方案（Capital Markets）。 商户业务部专注于为全球各种规模的商户服务，使他们能够接受、授权和结算电子支付交易。 银行业务部门专注于为各种规模的金融机构提供核心处理软件、交易处理软件和补充应用程序和服务，其中许多都与处理软件直接互动。 银行业务部门以捆绑或独立的方式销售其解决方案和服务。 资本市场部专注于为全球金融服务客户提供一系列广泛的买方和卖方解决方案。