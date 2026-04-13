交易 Fidelity European Values PLC - FEV 差价合约

关于 Fidelity European Values PLC

富达欧洲信托有限公司（Fidelity European Trust PLC），前身是富达欧洲价值有限公司（Fidelity European Values PLC），是一家总部设在英国的投资公司。 公司的投资目标是主要从欧洲大陆的股票市场获得长期的资本增长。 公司将大约80%的总资产投资于列入基准指数的国家的公司。 公司将大约20%的总资产投资于未列入公司基准指数的欧洲国家的公司，其中包括投资于英国的公司。 公司将大约5%的总资产投资于非欧洲国家的公司，这些公司与欧洲有一定的接触或联系。 在任何时候，公司总资产的大约5%可能被持有为无报价的证券。 在收购时，它不会将总资产的10%以上投资于任何一家上市公司。 Fil Investments International是公司的投资经理。