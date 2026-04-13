交易 Ferrovial, S.A. - FER 差价合约

关于 Ferrovial S.A.

Ferrovial SA是一家总部设在西班牙的公司，从事交通基础设施领域的业务。 该公司的活动分为四个业务部门。 服务、收费公路、建筑和机场。 服务部门专注于公共和私人基础设施、设施和建筑物的清洁和维护，包括如体育中心、医疗设施和火车站，以及废物收集和处理。 收费公路部门提供收费公路的开发、融资和运营。 建筑部门开发公共和私人基础设施项目，包括公路、铁路、水利工程和海事工程等。 机场部门专门从事机场基础设施建设和管理。 公司通过在欧洲、美洲、中东和澳大利亚的众多子公司开展业务。