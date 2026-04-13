交易 Federal Realty - FRT 差价合约
关于 Federal Realty
联邦房地产投资信托公司是一家股权房地产投资信托公司（REIT）。 公司专门从事零售和混合用途物业的所有权、管理和再开发，这些物业主要位于美国东北部和大西洋中部地区、加利福尼亚州和佛罗里达州南部大都市市场的社区。 公司在社区和邻里购物中心和综合用途物业中拥有或拥有权益，这些项目包括104个零售房地产项目，约2510万平方英尺。 公司的投资组合包括多种形式的零售业，从以杂货店为主的区域、社区和邻里购物中心，到通常以零售业为中心但也包括办公、住宅和/或酒店的综合物业。 它拥有约104个物业，包括约3100个租户，面积达2500万平方英尺，以及约3400个住宅单位。
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