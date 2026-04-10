交易 Faurecia - EO 差价合约

关于 Faurecia

佛吉亚股份公司是一家位于法国的汽车设备供应商。 公司将其活动分为四个主要部分。 佛吉亚座椅部、佛吉亚内饰部、佛吉亚Clarion电子部和佛吉亚清洁机动部。 佛吉亚座椅部门负责开发座椅系统，以优化用户的舒适度和安全性。 它还为热和姿势的舒适性、健康和保健以及先进的安全性开发解决方案。 佛吉亚内饰部门开发全套内饰系统，包括仪表板、门板、中控台以及智能表面，为直观的人机界面和个性化的车厢气候舒适度和空气质量提供解决方案。 佛吉亚Clarion电子部门为全球客户开发和生产车载信息娱乐系统、全数字音响设计、先进的驾驶辅助系统、连接和云服务。 佛吉亚清洁交通部门开发解决方案，推动交通和工业实现零排放。