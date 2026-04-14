交易 Fast Retailing Co., Ltd. - 9983 差价合约

关于 Fast Retailing Co. Ltd.

Fast Retailing Co Ltd是一家位于日本的控股公司，主要从事服装业务。 公司通过四个业务部门运营。 日本优衣库分部在日本市场以优衣库品牌从事休闲服装的销售，如男装、女装、儿童和婴儿服装，以及其他商品。 海外优衣库分部以优衣库品牌在海外市场从事休闲服装的销售。 GU分部在日本和海外市场从事GU品牌的休闲服装销售。 全球品牌分部在日本和海外市场从事Theory、COMPTOIR DES COTONNIERS、PRINCESSE tam.tam、PLST和J BRAND等品牌的服装策划、生产和销售。 公司还从事房地产租赁业务和其他业务。