交易 Fagerhult - FAG 差价合约
关于 Fagerhult
Fagerhult AB是一家总部设在瑞典的公司，从事公共环境照明系统的开发、制造和销售。 其提供的产品分为六组。 办公室照明为办公环境、酒店和其他公共空间提供产品和解决方案。 学校照明为教育场所提供解决方案，如演讲厅、自习室和图书馆。 工业照明为工业环境提供系统、应用和产品。 健康和医院护理产品提供医疗技术设备，如重症监护室和治疗室的面板，以及医院的透析柱。 零售业照明为零售环境提供照明解决方案和服务。 户外照明提供公共空间的照明，如道路、小路和公园，以及建筑照明。 2013年6月，它收购了位于芬兰Iittala的I-Valo Oy的100%股份。 2014年2月，它完成了对Arlight的收购。
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