交易 Faes Farma, S.A. - FAE 差价合约

关于 Faes Farma S.A.

Faes Farma SA是一家总部设在西班牙的从事制药业的公司。 公司专门研究、生产、分销和销售处方药和非专利药、非处方药、食品补充剂和个人护理用品，以及用于制药的原材料。 公司的研究路线主要集中在开发治疗过敏、静脉功能不全和肠易激综合征等方面的新药。 此外，它还提供动物营养产品。 该公司在西班牙、葡萄牙、智利和墨西哥等地开展业务。 它控制着一些子公司，如Laboratorios Vitoria SA, Laboratorios Veris SA, Lazlo International SA, Ingaso Farm SLU, Esfion SA和Biotecnet I MAS D SA。