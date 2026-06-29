交易 F & N - F99sg

关于 F & N

Fraser and Neave, Limited是一家总部设在新加坡的公司，主要从事饮料和乳制品的生产和销售，以及印刷和出版服务。 公司的分部包括饮料、乳制品、印刷和出版及其他。 公司的业务主要在地域上，包括新加坡、马来西亚、泰国、越南和其他国家。 其食品和饮料（F&B）部门生产、营销和销售软饮料、啤酒、乳制品、果汁和冰淇淋。 其食品和饮料品牌包括软饮料的100PLUS、F&N和F&N NUTRISOY，啤酒的CHANG，乳制品的F&N MAGNOLIA，以及冰淇淋的F&N MAGNOLIA和F&N KING'S。 其印刷和出版品牌包括Marshall Cavendish、Times Printers、Print Lab、Office & Schools Solutions、Times Distribution、Pansing、Times bookstores、Kaboom和GoGuru。 公司的子公司包括Fraser & Neave Holdings Bhd、King's Creameries (S) Pte Ltd、Yoke Food Industries Sdn Bhd及其他。