交易 Extra Space Storage - EXR 差价合约
关于 Extra Space Storage
额外空间存储公司是一个综合的、自我管理和自我经营的房地产投资信托基金（REIT）。 公司拥有、经营、管理、收购、开发和重新开发自助仓储物业或商店。 公司的分部包括自我仓储业务和租户再保险。 自助仓储业务活动包括全资拥有的商店的租赁业务。 租户再保险活动包括与租户储存在其商店的货物损失有关的风险再保险。 公司的业务是通过其经营合伙公司Extra Space Storage LP（经营合伙公司）进行的。 公司的主要资产是其运营合伙企业的普通合伙人和有限合伙人权益。
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