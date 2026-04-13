交易 Evotec SE - EVT 差价合约
关于 Evotec AG
Evotec SE是一家位于德国的药物发现和开发公司。 该公司通过与制药和生物技术公司、学术机构、病人组织和风险投资公司建立研究联盟和开发伙伴关系，从事新医药产品的开发。 药物发现解决方案是以收费服务工作、综合药物发现联盟、开发伙伴关系、候选药物许可和咨询安排的形式提供。 Evotec SE的业务涉及多个领域，包括神经科学、糖尿病和糖尿病并发症、疼痛和炎症、肿瘤、传染病、呼吸系统疾病和纤维化。 其管线涵盖一系列治疗领域，如中枢神经失眠、慢性咳嗽、免疫学与炎症、妇女健康子宫内膜异位症、肾脏病、皮肤病、纤维化疾病和抗病毒等。
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