交易 Evonik Industries AG - EVK 差价合约
关于 Evonik Industries AG
赢创工业股份公司（赢创）是一家总部设在德国的特种化学品公司，分四个部分运营。 营养与护理部门生产特种化学品，主要用于日用消费品和食品，以及动物食品和保健品的营养；资源效率部门为汽车、粘合剂和建筑行业等使用的环保和节能产品提供材料解决方案；高性能材料部门生产聚合物材料及其中间体，主要用于橡胶、塑料和农业部门；服务部门包括现场管理、公用设施和废物管理，以及为化学品部门和公司所在地的外部客户提供技术、工艺技术、工程和物流服务。 其大股东是RAG Stiftung。
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